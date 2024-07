La truffa della falsa promo Cartafreccia Platino di Trenitalia a 195€

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un prezzo troppo basso per essere vero quello a cuistarebbe offrendo la propriaInfinito. E infatti, lazione vera non è. Quella che circola in queste ore sui social è un. Fortunatamente ci sono modi di riconoscerla ed evitarla. Vediamo quali. Per chi ha fretta: Circola post sui social secondo cuistarebbe offrendo la propriaInfinito a 1,95 euro come premio per chi compila un quiz. Lazione è in realtà una. Il link del quiz non fa parte del dominio di. Il sito dove questo si svolge è costruito male.ha annunciato che con la presuntazione non ha nulla a che vedere e che si tratta di una. Analisi Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui).