La cosa più scandalosa di tutti gli Europei | Deschamps travolto chi lo spiana

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il cammino della Francia a Euro 2024 si è fermato in semifinale, battuta dalla super-Spagna di Lamine Yamal e compagni e, a onor del vero, il risultato di 2-1 per le Furie Rosse rende merito ad una squadra, quella di De La Fuente, sicuramente migliore rispetto a quella di. Del resto, se il gol di Kolo Muani è stato il primo su azione in sei partite, allora vuol dire che i transalpini qualche problema ce l'avevano. Di questo parere, anzi ben più tranchant, è ovviamente Antonio Cassano, come trapela da una discussione sul canale Whatsapp di “Viva El Futbol”, il nuovo format messo in piedi con Lele Adani e Nicola Ventola, dopo la brusca separazione da Bobo Vieri. L'aveva detto anche prima del calcio d'inizio di Monaco di Baviera, Cassano, che i galletti non sarebbero andati lontano: “Lapiùè che la Francia dopo cinque partite non abbia ancora fatto un gol su azione".