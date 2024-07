Il reboot del Corvo riceve un nuovo poster

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Lionsgate ha pubblicato unper The Crow, dando ai fan un’altra occhiata all‘Eric Draven di Bill Skarsgård. Il personaggio, che risorge dalla morte per vendicare l’omicidio suo e della sua ragazza, è il protagonista centrale del film ed è stato precedentemente portato sullo schermo da Brandon Lee, il figlio dell’icona di Hollywood Bruce Lee. I primi sguardi sul personaggio interpretato da Skarsgård sono stati discordanti: alcuni fan sono pronti a vedere come sarà una versione più grintosa e accurata della storia nei fumetti, mentre altri si sono fatti beffe del suo aspetto. Finora, il regista Rupert Sanders non si è messo sulla difensiva, aspettando apparentemente di vedere se il film parlerà da solo al momento dell’uscita. La locandina presenta un’immagine chiara e completa del, affiancato da un esercito di corvi che sembrano un mantello (o parte della sua giacca, se preferite).