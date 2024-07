Grave incendio in casa colonica Paura anche per il fienile vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unè scoppiato in via del Bosco, a Reggio Emilia. È accaduto ieri mattina. I vigili del fuoco sono usciti attorno alle 11 e sono rimasti fuori per diverse ore, per spegnere le fiamme e per rimettere in sicurezza la zona che era stata devastata dal rogo. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, coinvolgendo buona parte della. Uno dei rischi maggiori era per il, adiacente allaavvolta dalle fiamme, contentente delle masserizie. I vigili del fuoco di Reggio sono intervenuti con cinque squadre in via del Bosco ieri mattina. Per fortuna, non risulta che sia rimasta coinvolta nessuna persona: non si sarebbero registrati infatti feriti o intossicati. .