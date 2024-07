Funerale ecologista ecco a cosa sono ridotti gli italiani | un orrore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La cerimonia in strea- ming. La geolocalizzazione delle tombe. Le tombe col Qr-code. Il memoriale on-li- ne. L'app dell'ultimo saluto. L'eredita? digitale. Gli eventi commemorativi in rete, il camposanto hi-tech, gli olo- grammi. La “tanatoestetica” (esiste, esiste), il book delle condoglianze sui social, la co- rona di fiori virtuale (o reale, pero? ordinata rigorosamente tramite telefonino). Persino le urne cinerarie biodegrada- bili: in fibra di cocco, in legno naturale. E le bare in cartone riciclato. Oppure in bambu?. Non scamperemo alla morte (corna), ma di questo pas- so non scampiamo nemmeno alla tecnologia. O alla mania eco-verde-ambiental sostenibile. Pure li?, in quel mo- mento li?, quello del polvere-eri-e-polvere-sarai che e? uno dei pochi istanti veramente democratici dell'esi-stenza (tocchera? a tutti, ri-cor-na) ma anche una delle tante (oramai) occasioni telematiche.