Festa della Croce Rossa a San Giovanni alla Vena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vicopisano 10 luglio 2024- L’Unità Territorialedi San, oltre a tutte le attività di assistenza, emergenza e supporto che svolge, ha organizzato di nuovo la sua tradizionaled’estate, venerdì 12 e sabato 13 luglio, in PiazzaRepubblica a San. Il programma è vario e coinvolgente e la cena su prenotazione: Diamo insieme un’occhiata al bello, eclettico, gustoso e solidale programma! Ricordate che la cena è su prenotazione: 320 7271372 (Emanuel).Venerdì 12 luglio, alle 21:30, spettacolo di danza e sport con Premiere Progetto Danza, karate, ginnastica ritmica, Jiayou ASD e MN Dance Academy. Sabato 13 luglio, alle 21:30, spettacolo comico-musicale del Gruppo Scacciapensieri di San, sempre attivo per gli altri e per la solidarietà oltreché ricco di talenti.