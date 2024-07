Fenomeno Yamal | ecco tutti i record del talento spagnolo battezzato da Lionel Messi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Classe, personalità e tecnica del predestinato del calcio mondiale che agli europei in Germania sta trascinando la sua nazionale all’atto finale della manifestazione Laminenasce a Esplugues de Llobregat, a pochi chilometri dal Camp Nou di Barcellona, il 13 luglio 2007. Il padre è di origine marocchina mentre la madre è nata in Guinea equatoriale. Cresce calcisticamente ne La Masia del club catalano per poi esordire con la prima squadra il 29 aprile 2023 nella gara vinta con il Real Betis. Nello stesso anno vince il suo primo campionato con i blaugrana, poi ad ottobre esordisce anche in Champions League con il Porto. A Euro 2024 è titolare delle Furie Rosse di De La Fuente. Laminil futuro crack del calcio mondiale – Cityrumors.