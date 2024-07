Elezioni Usa 2024 l’appello di George Clooney | Amo Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di: “di un” Nel dibattito sullepresidenziali e sull’opportunità che l’attuale presidente Usa Joecontinui la sua corsa irrompeche ha lanciato un appello sul New York Times dal titolo: “Amomadi un”. L’attore, fervente sostenitore del Partito Democratico, quindi, sostiene che Joedovrebbe ritirarsi dalla corsa dopo le ormai note difficoltà dimostrate durante il primo dibattito televisivo con Donald Trump. “Sono un democratico da sempre e non mi scuso per questo – scrive– Come partecipante al processo democratico e a sostegno delche ho scelto, ho guidato alcune delle più grandi raccolte di fondi nella storia del mio partito.