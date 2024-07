Ecco perché l’hanno ucciso Alex Marangon l’ipotesi choc | L’assassino era lì con lui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “”.fa rabbrividire ed è quella che in queste ore sta andando per la maggiore. Per chi non lo sapesse o non avesse seguito questa terribile storia,è il barista di 25 anni residente a Marcon (Venezia). La sua morte, avvenuta il 30 giugno, è tuttora avvolta nel mistero. Secondo le indagini,è statocon colpi contundenti, probabilmente con un bastone, che hanno sfondato il cranio e fratturato le costole. >> “Cosa è emerso dall’autopsia”. Auto nel Po, la scopertasu Lorena Vezzosiera stato visto vivo nella chiesetta annessa all’abbazia di Vidor, dove stava seguendo un rito sciamanico. Secondo i testimoni, si sarebbe allontanato dopo una breve meditazione davanti a un fuoco, forse indotto da tisane e decotti preparati durante il rito.