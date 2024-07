Dalla banca alle scuole Ecco i genitori volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Si tratta di un nuovo progetto diato formalizzatosi a inizio luglio grazie al patto di collaborazione tra Palazzo Garampi e laMalatestiana. Si chiama 'Malatestiana per la Scuola'. Ottanta lavoratori dellaMalatestiana hanno scelto di dedicare il loro tempo libero e le loro ferie a un progetto che va oltre il loro lavoro quotidiano. Saranno impegnati per realizzare interventi di piccola manutenzione, imbiancatura e rigenerazione in diversi istituti scolastici della città. Invece di godersi le ferie in vacanza si rimboccheranno le maniche per sistemare e curare i plessi dove gli studenti trascorrono buona parte dell'anno.