Calcutta Morgan | quando il musicista prese in giro pubblicamente il cantante dopo la prima udienza del processo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In seguito a uno sfogo pubblico dioggi abbiamo scoperto che quattro anni fa la sua fidanzata Angelica Schiatti ha denunciato. Nella denuncia ilviene accusato di cose gravissime (stalking, revenge p**n..), ma nonostante i fatti risalgono al 2020 ad oggi il giudice non ha ancora deciso niente. Come sottolineato da Selvaggia Lucarelli nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano “il, tra rinvii e lungaggini, è iniziato da pochi mesi,4 anni dalladenuncia. E indovinate? Il giudice ha accolto la richiesta della difesa di TENTARE UN ACCORDO TRA SCHIATTI E CASTOLDI. Il tutto mentre Schiatti ha sempre rifiutato fermamente di rinunciare al procedimento. Dunque, ennesimo rinvio a settembre“. Lapreliminare, ovverola difesa diha chiesto un accordo fra il loro assistito e Angelica Schiatti, si è tenuta lo scorso 10 ottobre 2023, ma la richiesta – accolta dal giudice – è stata rifiutata dai legali della Schiatti e la prossima, quindi, è fissata per il 23 settembre.