Buongiorno uno dei migliori difensori…di sicuro affidamento Così Pecci e Jacobelli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alessandroè atteso per le visite mediche a Villa Stuart. Si svolgeranno Venerdì ed in quel giorno il difensore firmerà il contratto. Intanto il suo arrivo fa crescere l’entusiasmo nell’ambiente Napoli. Di lui hanno parlato Eraldo, ex calciatore e Xavuer, direttore di Tuttosport. Di seguito le loro parole nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli., un giocatore di: “? E’ un difensore di, speriamo che cresca ancora perchè ha margini di miglioramento. Non è Nesta nè Maldini, ma è molto affidabile. I giovani italiani? Se gli italiani non sono più quelli di una volta è perchè ci sono troppi tatticismi in Italia, mentre all’estero lasciano liberi il talento.