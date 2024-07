Abiti da lavoro alla Torino Fashion Week | le sorelle Rubioglio tornano in passerella anche al Green Pea

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Glidaconquistanoladel The Place, lo spazio delPea didedicato agli eventi, in occasione della2024, giunta ormainona edizione in un crescendo di successi e terminata da poco. La West Rose ha portato le sue creazioni nel cuore del lifestyle sostenibile subalpino, aprendo di fatto la settimana della moda torinese assieme ad altri brand emergenti: 15 modelle hanno percorso il red carpet con altrettanti outfit pensati per parrucchiere, estetiste e nail specialist. L’abbigliamento dadiventa quindi fonte di ispirazione per la creatività sartoriale e per accessori come i grembiuli arricchiti con pennellate di vernice d’oro su di uno sfondo ad effetto marmorizzato, oppure ancora blu oltremare e rosa cipria realizzati con la stessa tecnica.