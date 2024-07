Senua’s Saga | Hellblade 2 ecco le vendite ed i risultati raggiunti su Xbox Game Pass negli USA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 luglio 2024) Mat Piscatella di Circana ha condiviso degli aggiornamenti in merito alladiUSA, rivelando che il gioco di Ninja Theory non è riuscito a realizzare dei numeri importanti nel Paese. L’analista ha quindi rivelato che il secondo capitolo della serie con protagonista Senua ha raggiunto il 37esimo posto nella classifica dei giochi più venduti a Maggio 2024 in quel degli Stati Uniti, tenendo conto sia delle copie fisiche che digitali. Invece tenendo conto esclusivamente dellerealizzate su, il titolo ha raggiunto la 21° posizione. Ovviamente questi dati sono stati condizionati dalla presenza di2 sin dal lancio su, con non pochi giocatori che potrebbero aver deciso di giocare il titolo sfruttando direttamente il proprio abbonamento, senza comprare il titolo.