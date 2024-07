Paralimpiadi 2024 | a Parigi la Squadra Paralimpica Rifugiati più numerosa di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà lapiùdiquella che prenderà parte alledi. Il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) ha annunciato i nomi degli otto atleti e un corridore guida che gareggeranno in sei sport: atletica, sollevamento pesi paralimpico, tennis da tavolo paralimpico, taekwondo paralimpico, triathlon paralimpico e scherma in carrozzina. Spicca la presenza, per la prima volta dalla creazione del team, di un atleta residente in Italia. Si tratta di Amelio Castro, scherma in carrozzina, che al suo arrivo in Italia ha continuato ad allenarsi insieme al coach Daniele Pantoni delle Fiamme Oro, Polizia di Stato. Di seguito l’elenco completo: Zakia Khudadadi (Taekwondo Paralimpico), Guillaume Junior Atangana (Atletica), Ibrahim Al Hussein (Triathlon Paralimpico), Salman Abbariki (Atletica), Hadi Darvish (Powerlifting Paralimpico), Sayed Amir Hossein Pour (Tennis da tavolo Paralimpico), Amelio Castro Grueso (Scherma in carrozzina), Hadi Hassanzada (Taekwondo Paralimpico).