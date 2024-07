Monza Nesta si presenta | Ho lavorato tanto per arrivare in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilhato Alessandrocome nuovo allenatore. L’ex tecnico della Reggiana si èto in conferenza stampa, partendo dal suo rapporto con l’ad Galliani: “Per me significa molto, è la prima volta che faccio laA da allenatore, hoper essere qui e spero di arrivarci preparato. Lavorare con Galliani è un piacere ma anche una responsabilità, che sento doppia. Ho visto il centro sportivo e vedo la mano del presidente Berlusconi, che ha lasciato qualcosa di importante ovunque è passato“. Sulla rosa: “Ci sono tanti giocatori di talento, poi ci sono i giovani con cui c’è più gusto allenare, ma ilè fatto di un gruppo di esperti e di bravi giovani. Non ho chiesto nulla, so che Galliani farà di tutto per mettere la squadra nelle migliori condizioni.