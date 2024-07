Milano sfonda la vetrina della farmacia ma ruba solo una banconota falsa | poi viene arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Hato con un tombino ladi via Crema, nella zona Porta Romana di, e si è intrufolato nel locale puntando alla cassa. Il ladro però non è stato fortunato. Per due motivi: il primo, è statodalla polizia. Il secondo: è riuscito a impossessarsidell’unicalasciata apposta dal titolare, un biglietto da 50 euro fac simile con scritto sopra “falso”. Per prendersi gioco, evidentemente, di eventuali ladri. È successo intorno alle 3notte di martedì 9 luglio. In manette è finito un egiziano di 33 anni con precedenti. Stando a quanto emerso, in piena notte ha mandato in frantumi lausando come ariete un chiusino raccolto in strada. Ma è scattato l'allarme. L’uomo ha fatto in tempoa prendere lada 50 euro,, che ha trovato in bella vista, prima di ritrovarsi ammanettato.