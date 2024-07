Il venture capital in Italia | il secondo trimestre conferma solidità settore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024)una buona tenuta ilin, compatibilmente con i segnali di ripresa del mercato europeo. E’ quanto emerge dal consueto Osservatorio trimestrale realizzato da Growth, la banca di investimento specializzata sul, e dall’n Tech Alliance, l’associazione rappresentativa di questoche investe ine di rischio di società ad alto potenziale.+ Buona tenuta per il mercatono Dall’osservatorio emerge che, nel2024, sono stati investiti 228 milioni in 69 round d’investimento, dei quali 10 Serie A, 2 Serie B, 1 Serie C. Una dato che risulta in calo rispetto al 1°dell’anno, ma si colloca sulla stessa linea delsemestre 2023. Nel primo semestre 2024, infatti, sono stati raccolti 671 milioni di euro in 177 round, in linea con ildel 2023, con il 37% dell’importo investito proveniente da 2 mega round.