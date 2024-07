Guardia di Finanza cambio al vertice cittadino Giovanni Parascandolo è il nuovo comandante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)aldelladidi Bologna. Con una cerimonia che si è svolta nella sede del Comando provinciale, presieduta dalregionale Ivano Maccani, è infatti avvenuto il passaggio di consegne tra iluscente Carlo Levanti, che dopo due anni lascia le Fiamme gialle bolognesi per assumere il comando del Nucleo speciale Antitrust a Roman, e. Il neo, ricordano dalladi, ha 54 anni ed è entrato in Accademia nel 1991, frequentando inoltre il corso superiore di Polizia tributaria. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto "numerosi incarichi di comando, operativi e addestrativi, come quelli del nuclei economico-finanziari di Milano e Padova", e ha svolto "incarichi di staff al Quinto e Sesto Reparto del Comando generale".