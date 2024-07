Enzo Maresca vuole fare ciò che Pochettino non è riuscito a fare e conquistare i tifosi del Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-08 14:04:43 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:cercherà di portare al“la giusta mentalità e cultura” nel tentativo di instaurare rapidamente un rapporto con idel club. L’italiano ha firmato un contratto quinquennale con lo Stamford Bridge, dopo aver guidato il Leicester City alla promozione in Premier League la scorsa stagione, e succede a Mauricio, che ha avuto un rapporto spesso difficile con idel club, in parte a causa dei suoi legami con i rivali del, il Tottenham. Ed è ansioso dila tifoseria instillando i suoi principi fondamentali nella squadra. Ha detto al sito ufficiale del club: “In questo momento, quando entri in un club, cerchi di analizzare cosa il club e la squadra devono migliorare ele cose giuste.