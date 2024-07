Difesa del suolo | oltre 32 milioni di euro per la manutenzione dei corsi d' acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Genova, 9 luglio 2024 - Via libera da parte della Regione Liguria al Piano da32di(di cui 30.659.943,66di finanziamento regionale e il resto di cofinanziamenti comunali) per una serie di interventi su tutto il territorio, sia distraordinaria di 25 criticità suid’sia di contrasto al dissesto idrogeologico, tra cui anche il finanziamento per circa 5e mezzo didei lavori di consolidamento della falesia di Camogli, in parte crollata nel febbraio del 2021 con una porzione del cimitero. “Il piano di interventi approvato da Regione Liguria rappresenta un impegno sostanziale verso la sicurezza di ogni provincia ligure – commenta il presidente ad interim Alessandro Piana – . Con32distanziati, di cui più di 5per il consolidamento della falesia di Camogli, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante, il torrente Castagnola a Framura e l'adeguamento del rio Beglini a Taggia.