Diciottenne aggrappato per 100 km all’intercity Civitanova-Pescara La follia per una sfida social

(Di martedì 9 luglio 2024) Unha compiuto un’impresa folle, aggrappandosi alla coda di un treno Intercity per 100 chilometri, daMarche a. La polizia sta ora indagando su questo fenomeno pericoloso, conosciuto come «train surfing».Leggi anche: Uomo investito da un treno: circolazione ferroviaria bloccata Il ragazzo, residente nell’Anconetano, ha iniziato la sua pericolosa bravata a, attaccandosi alla parte posteriore del convoglio. Non è chiaro a cosa si sia appeso, ma la scena ricorda quelle che si vedono spesso su YouTube, dove giovani si aggrappano alle sporgenze dei treni, utilizzando anche tergicristalli e altre parti sporgenti. Questi “challenger”no la morte per ottenere la gloria sui, postando video e foto delle loro imprese.