Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Washington DC, 9 lug. (askanews) – “Glimissilistici russi che in queste ore hanno ucciso dozzine di civili ucraini e causato danni e vittime nel più grande ospedale pediatrico di Kiev sono undelladella”. Lo ha ha detto il presidente Joesugli ultimimissilistici russi in, in base a quanto diffuso dalla Casa bianca, prima che inizi il summit Nato a Washington DC. “Questa settimana darò il benvenuto al presidente Volodymyr Zelensky e ai leader della NATO a Washington DC – ha detto– e incontrerò il presidente Zelensky per chiarire che il nostro sostegno all’è incrollabile. Insieme con i nostri alleati, annunceremo nuove misure per rafforzare le difese aeree dell’per aiutare a proteggere le loro città e i civili daglirussi.