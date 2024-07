Alice Munro il marito maniaco e i danni della semicultura sulle menti deboli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 2013 è l’anno in cui adviene assegnato il Nobel per la letteratura. È anche l’anno in cui muore Gerald Fremlin, il suo secondo. Che otto anni prima è stato condannato da un tribunale perché, quando Andreaaveva nove anni ed era andata a trovarli d’estate, si era fatto una sega addosso a lei – che saggiamente aveva finto di dormire – e simili amenità. Era successo nel 1976, e Andrea, terzogenita di, tornata a casa l’aveva detto subito alla moglie del padre. Che l’aveva detto al padre, il quale non ne aveva poi mai parlato con Andrea né conma, dall’estate successiva, aveva mandato Jenny, la sorella di Andrea, ad accompagnarla nelle vacanze a casamadre e del. Nel 1992,dice alla figlia che ha letto un racconto in cui una ragazzina si suicida per essere stata vittima d’incesto, e le chiede: perché non l’ha detto alla madre? A quel punto Andrea pensa di poterle raccontare che gran porco sia il suo secondo, fino ad allora si era sentita in colpa, o aveva avuto paura che fosse la madre a colpevolizzarla.