Zanoli visite mediche a Genova

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024)è arrivato per le viste: presto sarà un nuovo giocatore del Genoa. Alessandroè arrivato a. Il classe 2000 svolgerà lee firmerà il contratto. Il terzino destro arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni. La scorsa stagioneha passato la prima parte di stagione al Napoli e, poi, si è trasferito in prestito alla Salernitana. Nella prima parte di stagione con il Napoli,ha preso parte a solamente 4 gare. Il classe 2000, da titolare, ha giocato solamente la gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Nella seconda metà di campionato, invece, si è trasferito in prestito alla Salernitana con cui ha trovato continuità.