Zaniolo-Scamacca la coppia che infiamma le fantasie nerazzurre | anche la Nazionale guarda interessata e spera

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per anni sono stati dipinti come due dei talenti più promettenti per laitaliana del futuro, giovani di bellenze pronti ad esplodere da un momento all’altro per guidare una generazione, quella dei classe 1999, sulla quale gli addetti ai lavori riponevano grosse aspettative per il necessario cambio generazione del nostro calcio. Oggi, a 25 anni, Nicolòe Gianlucasi ritrovano per la prima volta a vestire la stessa maglia di club, quella nerazzurra dell’Atalanta, per confermare un feeling che nelle selezioni Under è sempre apparso chiarissimo, dentro e fuori dal campo: lo faranno sotto l’attenta e sapiente regia di Gian Piero Gasperini, vero e proprio sigillo di garanzia riguardo la bontà delle due operazioni.