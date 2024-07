Yara Gambirasio arriva la serie su Netflix | ecco che cosa rivela su Bossetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La realtà è spesso l'ingrediente migliore per trovare la ricetta vincente. Devono pensarla di sicuro così i maghi delle piattaforme, primi alleati dei geni della serialità, formati sui quali il true crime è un genere che non conosce crisi. Con questo spirito, al massimo un po' macabro ma in realtà aguzzo al punto giusto per capirela gente davvero cerca,, giusto ieri, ha presentato l'ultima creatura. Si tratta di Il Caso: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, docusviluppata e diretta da Gianluca Neri che sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 16 luglio. Laripercorre in cinque episodi la tragica vicenda di, la ragazzina scomparsa a soli 13 anni una sera del novembre 2010 a Brembate di Sopra (provincia di Bergamo) mentre percorreva i 700 metri che separano quella che era casa sua dalla palestra in cui la piccola praticava ginnastica ritmica.