Premio Penisola sorrentina omaggio a Dino Verde a 20 anni dalla morte

(Di lunedì 8 luglio 2024) Scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, autore di canzoni come Piove e Romantica , di spettacoli come Scanzonatissimo, è entrato a far parte della storia della televisione italiana.(all’anagrafe Edoardo) è nato a Napoli nel 1922 ed è scomparso nel 2004. A vent’, Sorrento gli dedica uno specialenell’ambito delcinematografico “”, organizzato e diretto da Mario Esposito.apparteneva a quella razza di intellettuali, poeti e scrittori che avevano provato le ristrettezze e gli orrori della guerra. Subito dopo il diploma all’Accademia aeronautica nel 1943 fu arruolato infatti come ufficiale pilota di idrovolanti e gettato in quel che poi definì «lo spavento della guerra» (Gente, 15 febbraio 1963, p.