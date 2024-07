La Sagrantina terza edizione da incorniciare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) BEVAGNA – Baciata dal sole, “La” – che ha concluso unada– è stata da record. In oltre 600, di tutte le età e con il 70% di partecipanti provenienti da fuori regione (principalmente dalle regioni vicine all’Umbria), si sono messi in cammino per godere delle bellezze ambientali ed enogastronomiche del territorio, con al centro i vini delle cantine, presidi Slow Food e prodotti umbri, degustati tra una tappa e l’altra. Annunciata con un sold out, l’ormai immancabile passeggiata enogastronomica al tramonto si è confermata come uno degli eventi enoturistici più attesi della stagione estiva e uno di quelli che riesce a mettere a sistema una straordinaria promozione del territorio. Dopo la partenza da Bevagna (piazza Silvestri) sono stati attraversati come di consueto, percorrendo una distanza di 10 chilometri con la passeggiata non competitiva “Slowalk del Sagrantino” borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi locali, per un percorso fisico e sensoriale, un viaggio di emozioni tra le terre del Sagrantino.