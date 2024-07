Femminicidio Cecchettin parla l’avvocato di Turetta | Dice che ha ucciso per rabbia Premeditazione? Punto oscuro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Filippo«sta facendo un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso» ed è lui stesso a volere «che la giustizia faccia il suo corso nei tempi più veloci possibili». Lo assicuraGiovanni Caruso, che difende il 22enne padovano reo confesso dell’omicidio di Giulia, uccisa lo scorso 11 novembre a Fossò (Padova). Oggi, lunedì 8 luglio,ha rinunciato all’udienza preliminare davanti al gup prevista per le prossime settimane e ha accettato di andare direttamente a processo in Corte d’Assise. «Si andrà direttamente a processo nella forma del giudizio immediato atipico. Il giufisserà una data e inizierà il dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Venezia», spiegaCaruso in un’intervista al Corriere della Sera.