Femminicidio a Roma le parole shock dell’assassino | Speriamo che l’ho presa bene ho visto il sangue schizzare

(Di lunedì 8 luglio 2024), leDopo aver ucciso a colpi di fucile l’ex fidanzata Manuela Petrangeli in una strada di, Gianluca Molinaro, l’assassino che si è successivamente costituito, ha mandato una serie di messaggiall’ex compagna e a un amico in cui si augurava di aver portato a termine il. È quanto emerge dalle indagini sull’omicidio avvenuto lo scorso 4 luglio in via degli Orseolo 36, zona Portuense. “Oggi forse piglio due piccioni con una fava” scrive Gianluca Molinaro a un amico. Poi, l’omicida chiama l’ex compagna: “uccisa.che. Hoilche schizzava da tutte le parti”. E ancora: “Gli ho sparato due botti, gli ho sparato” è il contenuto di un altro sms inviato sempre all’amico e letto da quest’ultimo quando ormai era troppo tardi.