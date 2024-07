Crumble di pesche | facile veloce e super goloso

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

Ildiè un dolce facilissimo eda preparare, ma davvero molto. La frutta, infatti, deve prima macerare in due dita di liquore e in un po' di zucchero; in questo modo diventano aromatiche e profumate all'inverosimile. A parte, dovremo realizzare un impasto sabbioso e granuloso, che diventa croccante in cottura. Il risultato è sorprendente: una crosticina dorata che scricchiola tra i denti nasconde un cuore scioglievole e appagante. Piacerà a grandi e piccini, proviamo a prepararla insieme!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 220 gr di zucchero 25 ml di liquore strega 80 gr di farina 35 gr di nocciole 50 gr di zucchero 50 gr di burro. Con queste dosi otterremo 4 porzioni, moltiplichiamole in proporzione se i commensali sono più numerosi.