Sgambata delle Due Torri di Lucciano le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Pistoia, 7 luglio 2024 – Con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l'egidaUisp di Pistoia, la 41aDuediha incantato e sfidato i partecipanti sulle suggestive colline del Montalbano. Questa storica competizione ha visto gli atleti confrontarsi su un percorso unico e impegnativo, sviluppato su due giri per un totale di quasi 10 km, caratterizzato da tratti muscolari che attraversano le vigne e le strade bianche tipichezona.Duedi, leUn percorso fantastico Il tracciatogara è stato ampiamente apprezzato per la sua bellezza e per le difficoltà tecniche che presenta. I partecipanti hanno dovuto affrontare una varietà di terreni, dalle vigne del Montalbano alle numerose strade bianche, che hanno messo alla prova la resistenza e la preparazione muscolare degli atleti.