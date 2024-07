LIVE Moto3 GP Germania 2024 in DIRETTA | si parte alle 11 00 sfida Veijer-Alonso per il Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP9.40 E14.00 10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, nono round stagionale del. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, valevole come nono capitolo stagionale del. Tutto pronto al Sachsenring per una gara potenzialmente cruciale in chiave iridata, con il pole-man Collinche si gioca la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze dal leader della generale David. Il colombiano del Team Aspar, ottimo 2° ieri in qualifica a oltre tre decimi dal giro record di, ha un margine di 39 punti sul talento olandese e 43 su un Daniel Holgado (13° in griglia) ancora in crisi nera, mentre Ivan Ortolà (12°) insegue a -49 dopo la vittoria di Assen.