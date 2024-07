Lega contro obbligo vaccinale Bassetti | Invasione di campo mostruosa che ci mette tutti in pericolo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il famoso virologo e direttore delle malattie infettive dell’ospedale di Genova: “La politica pensi alla politica, alla salute pubblica devono pensare i medici e la comunità scientifica. Borghi non capisce nulla” “Togliere, eliminare l’è qualcosa di allucinante che non si può capire, né sapere perché chi lo vuole fare non sa nulla di medicina, ma è solo alla ricerca di voti di una parte politica vicina ai no-vax, ma che non si rende conto di quello che si sta facendo. Già solo presentare un emendamento del genere èso“. Non accetta confronti, non accetta nemmeno che si possa pensare di portare avanti una cosa del genere Matteo, virologo e direttore delle malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.