Elezioni in Francia affluenza record anche alle 17 | sale al 597% Atteso alle 18 30 l’incontro tra Macron e l’ex maggioranza all’Eliseo

(Di domenica 7 luglio 2024) L’è di nuovoal ballottaggio delle legislative in: 59,7%17. A mezzogiorno, secondo i dati del ministero dell’Interno, era al 26,63%: mai così alta dal 1981. Nel frattempo, il presidente Emmanuel– che stando ai media francesi potrebbe parlare20 – riceverà18.30il primo ministro Gabriel Attal e i leader dei partiti dellauscente, secondo quanto ha reso noto Le Figaro. Gli ultimi sondaggi danno l’estrema destra in calo: 170-210 seggi secondo Ifop e 175-205 secondo Ipsos, per unaassoluta fissata intorno ai 289 deputati. Mentre all’anza delle sinistre andrebbero tra i 155 e 185 seggi (Ifop), 145 e 175 (Ipsos). A seguire il blocco centraleiano di Ensemble (120-150 seggi – dati Ifop; 118-148 – dati Ipsos).