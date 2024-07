Basket - Serie B maschile | il mercato Dubois primo colpo stagionale del Bcl

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Arriva ildiper Bcl. Si tratta di Gianniche nasce, cestisticamente, ma anche anagraficamente, in Argentina, dove fa tutto il percorso delle giovanili per approdare in Italia nel 2019 alla Robur Osimo per il campionato ’19-’20, dove si fa subito apprezzare, sia per le sue doti sul parquet che per la sua simpatia, tipica degli argentini. Solo sei mesi dopo, però, il covid lo costringe a rientrare nel suo paese di origine e tornerà definitivamente in Italia al termine dell’emergenza sanitaria, approdando nuovamente alla Robur Osimo, con la quale rimane fino al termine dello scorso campionato. Gli anni in Robur sono stati quelli della sua consacrazione. E’ cresciuto tanto, portando con i suoi 22 punti a partita e con un personale di 47, i marchigiani a lottare per un posto in "B" interregionale: una finale che, purtroppo, li ha visti cedere il passo agli avversari, dopo unacombattutissima, persa al quinto match.