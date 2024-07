Bambini assassini Viaggio nel mondo dei minorenni a mano armata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ una lunga scia di sangue, ferocia e crudeltà, dove la violenza predomina e spesso sfocia in omicidio. Due, hanno accoltellato un coetaneo, venticinque fendenti, lo hanno lasciato agonizzante, recandosi in spiaggia dove hanno scattato un selfie. A Firenze, invece, un diciassettenne ha ucciso la nonna in casa, prima dà l’allarme e poi dopo ore di interrogatorio confessa. E’ la sola cronaca degli ultimi giorni. Spietati, incattiviti, rabbiosi, usano la violenza come arma di predominio e per intimorire, regolano i conti con la forza fisica, spaventano con l’uso delle armi, che armeggiano con disinvoltura e conoscenza, talvolta feriscono, in altre uccidono; amici, conoscenti e familiari, come se i sentimenti e i legami non abbiano alcun valore per loro.