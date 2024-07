Viaggio in Italia | alla scoperta del Veneto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Il, regione del nordestno, è un caleidoscopio di tesori artistici e architettonici, paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie millenarie. Unattraverso le sue città d’arte è un’immersione nella storia e nella cultura, ma anche un’avventura per il palatodi sapori unici. Venezia: la serenissima Venezia, la “Serenissima”, città senza eguali al mondo. Costruita su 118 isole collegate da ponti e canali, Venezia sembra galleggiare sulla laguna come un miraggio. Piazza San Marco, cuore pulsante della città, è dominata dall’imponente Basilica omonima, capolavoro dell’arte bizantina. Il vicino Palazzo Ducale, con le sue arcate gotiche, racconta secoli di potere e intrighi della Repubblica di Venezia. Non mancate di visitare la Galleria dell’Accademia, scrigno di capolavori del Rinascimento veneziano, e la collezione Peggy Guggenheim per un tuffo nell’arte moderna.