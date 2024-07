Sto governando il mondo Biden rifiuta i test medici | gelo con l' Abc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Il dibattito pubblico negli Stati è incentrato da giorni su un solo tema: il presidente Joeha le capacità cognitive e le condizioni di salute per affrontare un secondo mandato alla Casa Bianca? Insomma, non si parla di economia, di politica estera, o delle misure per migliorare le condizioni degli americani nella sfida di novembre tra Potus - se non si ritirerà - e Donald Trump. "Guardare unvisibilmente invecchiato rispondere in tv in prima serata a domande franche sulla sua salute - che normalmente rimarrebbero tra paziente e medico - è sembrato un affronto alla dignità presidenziale. È stato triste vedere una persona rispettata e amata da molti americani dover soffrire una situazione simile", scrive in un'analisi il giornalista politico della Cnn, Stephen Collinson, commentando l'intervista rilasciata all'Abc dal presidente degli Stati Uniti.