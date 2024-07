Nell’intervista ad Abc Biden tira dritto | Solo il Signore può farmi ritirare E nega l’evidenza | Le gaffe con Trump? Solo una cattiva serata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) “Soltanto ilonnipotente potrebbe convincermi a mollare la corsa”. In un’intervista di 23 minuti con George Stephanopoulos di Abc News, Joehato che le sue facoltà fisiche e mentali siano in declino. Ha rivendicato con forza i risultati della sua presidenza. “Non lascerò che un dibattito di novanta minuti cancelli quanto fatto in tre anni e mezzo”, ha spiegato, aggiungendo di essere convinto di poter battere “un bugiardo patologico” come Donald. “Non mi candiderei, se non fossi certo di essere il candidato più qualificato”, ha detto. Poco prima che l’intervista venisse registrata,era apparso a un breve evento elettorale in Wisconsin dove, leggendo da un gobbo elettronico, aveva affermato: “Stanno cercando di escludermi dalla corsa elettorale.