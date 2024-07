Milan la vendetta di Pioli nel giorno di Fonseca | come blocca il calciomercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) In questo momento ilsi trova al centro di un curioso paradosso. Da che era alla disperata ricerca di un tecnico capace di inaugurare un nuovo corso, ora si ritrova in casa due allenatori. Sì, perché i rossoneri hanno appena accolto ao Paoloche,da prassi, ha salutato i tifosi al grido di: "Forza". Ma, al contempo, non ha ancora risolto la situazione contrattuale di Stefano. L'ex Lazio, non è un mistero, è da qualche tempo promesso sposo dell'Al Ittihad, club che milita in Arabia Saudita. Però non ha ancora trovato l'accordo con la squadra di Karim Benzema. Di conseguenza, il Diavolo si trova a busta paga entrambi gli allenatori. Una piccola grana che non permette fin qui ai rossoneri di liberarsi di un ingaggio sostanzioso e che limita in qualche modo il raggio d'azione di Moncada e Furlani che, per dire, avrebbero potuto reinvestire quei soldi per trovare la quadra con il famigerato Kia Joorabchian alla voce commissioni nel difficile affare Zirkzee.