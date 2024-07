Li odio il video contro gli ebrei della scrittrice ospite del Pd | è bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Èper uniniziato a girare sulla rete in cui lae attivista Cecilia Parodi riversaglie lo stato di Israele. "tutti glitutti gli israeliani, dal primo all'ultimo,tutti quelli che li difendono - afferma nel- Viperché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Spero di vederli tutti appesi per i piedi!". E ancora: "Non basterebbe piazzale Loreto, servirebbe piazzale Tienanmen. Giuro che sarò in prima fila a sputarvi addosso". Ma chi è Parodi? Laè stata ospitata dai giovani del Pd a un convegno dello scorso febbraio, e il suo nome è tra i numerosi ospiti dell'evento di domenica 30 giugno “Dialogues for Gaza“ nell'ambito del Villa Ada Festival di Roma.