I Liguri Apuani di Carlo Bacci | Sono ispirato dalle nostre radici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) "Accetto con piacere l’invito per tornare allo spazio Fourteen-ArTellaro, che inaugurai otto anni fa con il mio Schiacciapensieri, nella rassegna Itai Doshin (diversi corpi stessa mente), curata da Guido Ferrari". Cosìannuncia una nuova tappa del suo percorso artistico, che avviene grazie ad un ritorno dove aveva già esposto nel 2016. Si tratta della mostra "", che sarà inaugurata oggi alle 19 nello spazio di via Figoli 14 a Tellaro e resterà in programma fino a domenica 21 luglio: un omaggio al tema della rassegna in cui è inserita, che fa riferimento al principio di armonia e unità grazie a cui le persone riescono a realizzare insieme qualsiasi scopo tenendo conto dell’importanza dell’individualità e delle differenze reciproche.