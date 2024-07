Brasile il paese della censura

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Insta diventando impossibile esercitare il diritto di critica verso governo e alti organismi giudiziari. Il controllo del Tribunale supremo federale (in particolare di Alexandre de Moraes) su carta stampata, siti di informazione e addirittura social network, è sempre più invasivo. Le «toghe» minacciano la democrazia, ma non si può dire. Insoffia sempre più forte il ventoimposta dal Tribunale supremo federale (Stf) che dopo avere minacciato di arrestare giornalisti, fatto ritirare reportage esplosivi e intimidito opinionisti sgraditi all’establishment, a fine giugno ha deciso di mettere sotto contratto una società per monitorare chiunque discuta di temi giudiziari legati alla Corte suprema sui social. L’azienda che vincerà l’appalto, da fine luglio seguirà senza interruzione Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, TikTok e LinkedIn, elaborando rapporti che saranno consegnati ogni giorno agli 11 super-giudici brasiliani che compongono l’Stf.