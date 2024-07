Alle finali di Illumina Caivano istituzioni e giovani insieme | una grande festa dello sport

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Gol, schiacciate e sorrisi. Unadiper ledei tornei della cittadinanza. Prima del fischio d’inizio c’è stato spazio per una partita di calcio a 5 tra una selezione die Salute, nelle cui fila hanno giocato il presidente Marco Mezzaroma e l’Ad Diego Nepi Molineris, contro una rappresentativa dell’Esercito. Subito dopo viagare per le coppe. “”: unaAi due tornei “”, organizzati dal collettivo didi“I Care” in collaborazione con il commissario straordinario di governo, Fabio Ciciliano ee Salute, hanno preso parteover 15 anni die le rappresentanze delle forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e vigili urbani.