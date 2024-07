Tour de France Evenepoel vince la cronometro Pogacar resiste Più staccato Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Era la primaindividuale di questode2024, il secondo snodo importante dopo la scalata del Galibier di martedì, e lo spettacolo in questa settima frazione non è mancato assolutamente. A trionfare nella prova contro il tempo con partenza da Nuits-Saint-Georges ed arrivo a Gevrey-Chambertin dopo 25,3 chilometri è Remco. Il campione del mondo della specialità coglie il primo successo della carriera nella corsa a tappe transalpina e dà una grandissima dimostrazione di forza anche in chiave classifica generale. A continuare a guidare la graduatoria domani ci sarà comunque Tadej. Lo sloveno si è arreso al termine di un bellissimo duello al belga per soli 11”, ma è riuscito a guadagnare comunque sugli altri rivali, concludendo quindi la giornata in modo più che positivo, sempre in Maglia Gialla.