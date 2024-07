Spagna-Germania pronostico e quote | chi è il favorito?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stoccarda, 5 luglio 2024 – C’è grande attesa a Stoccarda per il quarto di finale train programma oggi alle 18. In campo le due nazionali che nella storia hanno vinto più volte gli Europei: tre a testa. È un match che si prospetta spettacolare: si scontrano la squadra che finora ha sempre vinto e che ha la miglior difesa – le Furie Rosse – e quella con il miglior attacco, formato dai beniamini di casa Musiala e compagni. Una partita sicuramente equilibrata, tanto che gli esperti Sisal ritengono lavincente a 2,75 contro il 2,80 della, mentre si sale a 3,10 per il pareggio. Stessa quota per la gara che si protrae ai tempi supplementari, mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 5,75. La bilancia pende sempre dalla parte iberica per ciò che riguarda il passaggio turno: 1,85 contro 1,95 dei padroni di casa.