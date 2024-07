Ricordo la Ferragni A fare i moralisti Un clamoroso siluro politico | chi la affonda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "La vita è lunga ebene le lezioncineche che, attraverso la rete, impartivano di tanto in tanto Fedez e". Inevitabilmente, il caso di Chiaraè diventato ancora una volta. Nel giorno della chiusura dell'istruttoria dell'Antitrust che impone alla imprenditrice digitale il pagamento di 1,2 milioni di euro per il caso delle uova di cioccolata "di beneficenza" ("Una donazione, non una sanzione", specifica lei), è di Maurizio Gasparri il commento più duro e velenoso. "Leggo ora che l'Antitrust è intervenuta sull'opaca presunta beneficenza di Chiara. Che dovrà versare una cifra cospicua - premette il senatore di Forza Italia -.e finire sotto le grinfie dell'Antitrust andando incontro a costose decisioni sono due cose difficilmente compatibili.