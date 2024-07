L’Inter ritrova… Pioli! La particolarità dal precampionato senza derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)oggi ha annunciato il suo, che consiste di quattro amichevoli per arrivare all’esordio contro il Genoa nel weekend del 17-18 agosto. Dalla lista delle partite appare anche un ex come. SPUNTAha annunciato le quattro amichevoli che precederanno l’inizio della Serie A. Prima di affrontare il Genoa, nel weekend del 17-18 agosto (e potrebbe essere la partita inaugurale), la squadra di Simone Inzaghi inizierà ilsabato 13 col raduno. Dopo due settimane, sabato 27, l’esordio a Cesena contro il Las Palmas, ossia una delle ex squadre del nuovo acquisto Josep Martinez. Quindi, venerdì 2, la sfida tutta nerazzurra contro il Pisa di Filippo Inzaghi, in settimana annunciato nuovo allenatore dei toscani.